Non doveva sbagliare e non ha sbagliato l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri in casa contro il Genoa partono fortissimo e poi legittimano la vittoria nel secondo tempo, chiudendo il match 3-0. Ora l’Inter vola a 56 punti in classifica, allungando sulla Juventus (10 punti di vantaggio ed una partita in più) e sul Milan, impegnato stasera all’Olimpico contro la Roma. Ecco la classifica ed il prossimo turno di Serie, dove i nerazzurri faranno visita al Parma.