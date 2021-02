LIVE – Segui Inter-Genoa in diretta su Passione Inter

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-GENOA:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 2 Zapata, 21 Radovanovic, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 24 Melegoni, 65 Rovella, 20 Strootman, 99 Czyborra; 9 Scamacca, 37 Pjaca.

A disposizione: 22 Marchetti, 4 Criscito, 11 Behrami, 16 Zajc, 17 Portanova, 19 Pandev, 23 Destro, 25 Onguene, 47 Badelj, 55 Masiello, 61 Shomurodov, 77 Zappacosta.

Allenatore: Davide Ballardini.

24^ giornata di Serie A tra Inter e Genoa a San Siro. I nerazzurri di Antonio Conte contro una delle squadre più in forma di questo campionato per consolidare la vetta in classifica.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi

ZHANG CEDE IL 23% DI SUNING>>>