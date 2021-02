Un inizio incredibile, come meglio non poteva esserci. Poi l’Inter legittima la vittoria contro il Genoa chiudendo il match con altre due reti nel secondo tempo. I nerazzurri consolidano il primato ed allungano sulla Juventus. Vota il migliore in campo:

Caricamento sondaggio...

LE PAGELLE DI INTER-GENOA>>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi