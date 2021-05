Giorno di festa per l’Inter: grigliata in allegria ad Appiano. Le immagini

Momento d'allegria in quel della Pinetina

Giornata di allegria in quel di Appiano Gentile, dove proseguono i festeggiamenti per la conquista dello scudetto portato a casa quest'anno da Antonio Conte ed i suoi uomini. Quest'oggi i calciatori si sono ritrovati alla Pinetina, godendosi il sole di Milano per una grigliata sul terreno del centro sportivo.