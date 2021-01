Hakimi, Biasin smentisce le difficoltà dell’Inter: “Accordo mai in discussione”. Poi la polemica ironia

Continua a far discutere l’articolo pubblicato questa mattina dal Corriere dello Sport, in cui si parla della possibilità secondo cui il Real Madrid potrebbe riprendersi Achraf Hakimi a causa del mancato pagamento dell’Inter. Piovono però le smentite: dopo il giornalista Maurizio Pistocchi, è arrivata anche quella di Fabrizio Biasin.

Scrive Biasin: “L’Inter chiarisce di avere un accordo solido con il Real Madrid per il pagamento di Hakimi entro il 31 marzo. Accordo raggiunto in poco tempo e mai messo in discussione grazie al blasone del club e allo stretto rapporto di amicizia tra Florentino Perez e Beppe Marotta. Nell’accordo non è contemplata alcuna “garanzia” né è stata richiesta. La garanzia più grande per il Real è il regolamento Uefa, secondo il quale il mancato pagamento di stipendi e pendenze con altri club entro il 31/3 comporterebbe l’esclusione dalle competizioni europee”.

Poi la polemica ironia, fatta con il seguente post:

