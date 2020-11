Social – Inter, per Hakimi compleanno ‘magro’. La forma fisica prima di tutto: festa con una mini-tortina

E’ stato il grande acquisto nell’ultima sessione di mercato dell’Inter. Achraf Hakimi è arrivato a Milano con grandi aspettative e da lui i tifosi si aspettano grandi cose. Oggi è il giorno del suo compleanno e attraverso il proprio profilo Instagram la freccia marocchina ha postato alcuni momenti dei suoi festeggiamenti con la bella moglie Hiba Abouk.

Un compleanno ‘magro’ per il laterale di Antonio Conte, che in vista dei duri allenamenti con il preparatore atletico dell’Inter Antonio Pintus, ha optato per una mini torta. Antonio Conte, si sa, è un maniaco per quanto riguarda l’alimentazione ed è uno dei pilastri dei suoi allenamenti in tutte le squadre in cui è stato. Domenica ci sarà la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta e Hakimi vuole arrivarci più in forma possibile.