LIVEBLOG – Dalbert è da horror in Chelsea-Rennes. 2 rigori e rosso in 40 minuti, i tifosi si scatenano: “Sempre una garanzia… per gli avversari”

L’esperienza di Dalbert in Francia non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo qualche prestazione così così, tra campionato e Champions League, il terzino brasiliano è stato protagonista di una gara horror contro il Chelsea nella massima competizione europea. Il classe ’93 ha fatto tutto in soli 40 minuti: 2 falli rigore ed espulsione. I tifosi dell’Inter, e non solo, si sono scatenati sui social: ecco alcune reazioni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<