Inter, Handanovic ha capito che il tempo passa per tutti: Onana scalpita

Il camerunense, finora sempre impiegato in Champions League, al netto di qualche incertezza ha mostrato personalità e prontezza. E con lui in campo, coincidenza o meno, anche la difesa sembra più salda e sicura. Handanovic invece, ormai al tramonto, è sempre stato impiegato in campionato, dove ha manifestato più di un'incertezza. Secondo la Rosea però, lo sloveno starebbe entrando nell'ottica di lasciare il posto ad Onana, non necessariamente nella prossima stagione. Già in questa potrebbe iniziare ad esserci un graduale avvicendamento in campionato.