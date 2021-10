Castellazzi (CMIT): “Handanovic? Inizio non da lui. Onana è il portiere moderno”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro

Alessio Murgida

Luca Castellazzi, ex portiere che ha vestito - tra le tante - anche la maglia dell'Inter dal 2010 al 2014, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it per commentare le ultime voci sul prossimo portiere della squadra di Inzaghi. André Onana, come riportato in mattina da La Gazzetta dello Sport, è il prescelto per il post-Handanovic. L'ex estremo difensore ne ha parlato così:

"É il portiere moderno. Gioca molto bene con i piedi e sotto questo profilo è bravo, l’ho seguito parecchio e devo dire che anche nell’interpretazione del ruolo è molto attento. Ha doti atletiche importanti, è giovane e può essere un’alternativa importante ad Handanovic perché rappresenta il prototipo del portiere di oggi: non solo fra i pali, ma che sappia anche gestire altre situazioni".

Castellazzi si è anche soffermato sul momento di Samir Handanovic e delle tante critiche ricevute: "Secondo me è non è da cambiare subito, sotto il profilo delle garanzie tecniche e fisiche ne ha ancora per me, è anche capitano tra l’altro. Spodestarlo adesso mi sembra prematuro, ovviamente vanno fatte delle riflessioni sulla carta d’identità.

"A livello fisico secondo me Samir sta ancora bene, quest’anno obiettivamente ha iniziato in maniera non da lui, cioè altalenante. Ci sono state delle gare dove è stato protagonista ed altre con delle sbavature. Comunque prima o poi un cambio ci sarà con delle motivazioni più anagrafiche che tecniche".