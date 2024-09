L’Inter si supera ancora: l’incasso del derby fa la STORIA!

Il derby è sempre una partita speciale, ma il primo dell’Inter con le due stelle sul petto lo è ancora di più per i tifosi nerazzurri, che hanno risposto alla grande, riempiendo in ogni ordine di posto gli spalti di San Siro per la sfida al Milan, 5a giornata di Serie A.

Il dato ufficiale racconta di 75.366 spettatori presenti, ma soprattutto di un incasso da 7.626.430 euro. Una cifra impressionante, che segna un nuovo record di incasso per il campionato di Serie A. Il precedente record apparteneva sempre a una gara casalinga nerazzurra: Inter-Juventus del 6 ottobre 2019 (6.620.976 euro).