Inter, l’infermeria si svuota: il punto sugli infortunati

Alcuni potrebbero rientrare già a Cagliari

L' Inter rientra da Madrid sconfitta, ma con la consapevolezza di essersela giocata con personalità, anche in 10 contro 11. Ora Inzaghi e i suoi devono concentrarsi sul campionato almeno fino a lunedì, quando ci saranno i sorteggi degli ottavi di finale. Ora quindi testa al Cagliari , per provare nello sprint finale a superare di slancio il Milan in classifica.

Come riportato da Corriere dello Sport però, il tecnico nerazzurro può sorridere. Arrivano infatti segnali positivi dagli infortunati e, tolto Correa che ha iniziato ieri le terapie, tutti potrebbero tornare arruolabili. Già a Madrid De Vrij e Kolarov si sono accomodati in panchina e l'olandese potrebbe prendersi il suo ruolo di perno difensivo centrale già nel prossimo turno di campionato con il Cagliari. Ranocchia, suo naturale sostituto, sta molto meglio dopo il risentimento agli adduttori e potrebbe accomodarsi in panchina. Discorso simile anche per la sorpresa di questa prima parte di stagione, Darmian. La sua presenza in panchina potrebbe rivelarsi molto utile, ma è possibile che Inzaghi non voglia affrettare i tempi inutilmente e decida di convocarlo solo al turno successivo, nella trasferta contro la Salernitana.