Cambiasso (Sky): “Calhanoglu giocatore importante in Italia: in Europa è un altro livello”

Dagli studi di Sky Sport, nel post-partita di Real Madrid-Inter, Fabio Capello fa notare come Calhanoglu non sia stato protagonista in campo, a differenza delle recenti prestazioni in campionato: "Aveva problemi ogni qual volta aveva la palla, è questo che mi è saltato all'occhio di più. Di solito è bravo a mettere in porta i compagni, questa sera non ce l'ha fatta".