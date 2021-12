I Top&Flop di Real Madrid-Inter: Brozovic sugli scudi, Barella troppo nervoso

L'Inter, pur giocando un buon primo tempo, non passa l'esame Real Madrid. Già sicura del passaggio agli ottavi, la squadra di Inzaghi parte con il piglio giusto, ma non riesce a concretizzare la mole di gioco, complice la serata no degli attaccanti. Toni Kroos la sblocca con un gran tiro da fuori, poi nella ripresa ogni speranza evapora con l'espulsione ingenua rimediata da Nicolò Barella. Il secondo goal, sempre da fuori area, di Asensio è la naturale conclusione di una partita in cui si poteva fare meglio, ma in cui comunque i nerazzurri non hanno affatto sfigurato. Andiamo a vedere i Top&Flop dell'Inter per questa partita.