La moviola di Real Madrid-Inter: bravo Brych, rosso a Barella giusto

Il tedesco prende le decisioni corrette

Nel complesso, come anche riportato su La Gazzetta dello Sport, ottima direzione di gara del tedesco Brych, che si dimostra ancora non a caso uno dei migliori d'Europa. Nel primo tempo bravo a lasciar correre per un presunto contatto in area nerazzurra tra Dumfries e Vinicius. Il brasiliano infatti cerca il contatto e si lascia cadere, senza però che l'olandese lo impatti in maniera significativa. Bravo ed equo poi nella gestione dell'episodio più caldo, l'espulsione di Barella. Coperto non riesce a vedere al meglio la reazione del centrocampista dell'Inter, ma consultatosi con il VAR opta per la scelta da regolamento più corretta: giallo per Militao, reo di averlo provocato, e rosso diretto a Barella, ingenuo e immaturo a reagire con un pugno sulla gamba dell'avversario. VOTO 6,5