L’Inter perde Bastoni e recupera Handanovic: scelto il sostituto di Calhanoglu

Le ultimissime da Appiano Gentile in vista della trasferta di Udine

Antonio Siragusano

Se la partita di Bologna ci ha insegnato qualcosa, è che in questo finale di stagione - come del resto già visto durante tutto il campionato - l'Inter non potrà dare nulla per scontato. Figuriamoci la prossima trasferta alla Dacia Arena in programma domenica alle 18.00, quando la squadra di Simone Inzaghi incontrerà una delle formazioni più in forma del campionato come l'Udinese che mercoledì pomeriggio ha stravinto in casa della Fiorentina per 0-4.

Coefficiente di difficoltà che aumenta per i nerazzurri se consideriamo due assenze importanti e già confermate: la prima di Alessandro Bastonifuori per affaticamento al polpaccio della gamba sinistra, la seconda di Hakan Calhanoglu out per squalifica dopo l'ammonizione di mercoledì sera. Ancora in dubbio invece Samir Handanovic, rimasto fuori per un fastidio all'addome nella trasferta di Bologna.

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il capitano nerazzurro dovrebbe comunque stringere i denti per tornare a disposizione contro la sua ex squadra. A centrocampo, invece, in virtù dell'assenza di Calhanoglu dovrebbe partire dal primo minuto Arturo Vidal, tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri insieme a Felipe Caicedo, anche lui recuperato per l'attacco. Sarà invece ballottaggio in difesa tra Dimarco e D'Ambrosio al posto dell'infortunato Bastoni.