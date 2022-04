Mercato – Inter-Radu sarà addio a fine stagione: in arrivo le prime proposte

Il club nerazzurro ha già ingaggiato Onana per il prossimo anno

L'obiettivo di Radu è di rimanere in Serie A per potersi giocare un'altra chance da titolare: si sposa perfettamente in tal senso l'interesse del Lecce in piena lotta per la promozione, club che avrebbe già bussato alla porta dell'Inter in attesa di chiudere bene il campionato. I pugliesi lo vorrebbero in prestito, ma non saranno certo gli unici a farsi avanti dalla Serie B.