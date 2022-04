GdS – Inter, da Paredes a De Paul, manovre di mercato: e Ranocchia resta?

Alcune news sul mercato nerazzurro: c'è il dietrofront su Ranocchia?

L' Inter vuole alzare l'asticella anche in Europa. Se sarà Scudetto o meno, la società nerazzurra ha intenzione di crescere anche in campo europeo. Per farlo, ci sarà necessariamente bisogno di alcune manovre di mercato per rinforzare la rosa (nonostante il bisogno di fare 70 milioni di euro d'attivo nella prossima sessione di mercato). Il reparto che riceverà più rinforzi, molto probabilmente, sarà il centrocampo visti anche gli addii di Vecino e Vidal .

Due sono i nomi principali, oltre il già tanto citato Davide Frattesi, a cui l'Inter ha pensato per alzare il livello internazionale. Il primo è Leandro Paredesche sembra essere in uscita dal PSG, così come Rodrigo de Paul (profilo caldo già in passato in ottica Inter). La Gazzetta dello Sport, parlando della difesa, riporta inoltre la notizia secondo cui Ranocchia potrebbe rimanere all'Inter.