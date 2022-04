Ag. Radu a TMW: “L’errore con il Bologna? Un portiere ha bisogno di fiducia”

Le parole del procuratore del portiere nerazzurro

"L’errore? Anche i migliori sbagliano - ha parlato così l'agente del portiere nerazzurro, Oscar Damiani, a TuttoMercatoWeb dopo l'errore in Bologna-Inter - Ha sbagliato Donnarumma a Parigi, come Buffon con il Parma. Il fatto che non giochi mai non aiuta. Un portiere ha bisogno di fiducia".