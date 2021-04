Inter, inno nuovo non ancora ufficiale: i possibili scenari

Le ultime novità sul nuovo inno dell'Inter

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe proprio Max Pezzali in pole col lavoro fatto con il produttore discografico Claudio Cecchetto e cantato dallo speaker ufficiale di San Siro nerazzurro Mirko Mengozzi, intitolata 'I M Inter' con ovvio riferimento alla campagna del nuovo logo. Occhio anche alla candidatura di Giuseppe Povia, uscito allo scoperto con un lavoro intitolato 'Vero nerazzurro'. Sarebbe in corsa anche il duo italiano di dj Merk & Kremont che hanno inviato anche loro la demo del loro lavoro. Il popolo nerazzurro del web non sembra però interessata a questa battaglia.