TS – Vidal è sacrificabile, il Marsiglia lo vuole. Il sogno per l’Inter è De Paul

L'argentino è il sogno della prossima sessione di mercato

Nella prossima sessione di mercato un obiettivo di Marotta e Ausilio sarà quello di snellire il monte ingaggi. L'Inter deve rispettare dei paletti per non rischiare di peggiorare la situazione del bilancio in rosso. Come riporta Tuttosport, uno dei sacrificabili potrebbe essere Arturo Vidal, un fedelissimo di Antonio Conte ma che in questa stagione, visti i tanti infortuni, non ha reso al massimo.