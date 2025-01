Inter intrigata dal NUOVO Bisseck: già visionato il classe 2006

L’estate del 2025 sarà molto importante in casa Inter per quanto riguarda il reparto difensivo. I nerazzurri, infatti, dovranno intervenire in sede di calciomercato per rinnovare il reparto. L’obiettivo è puntare su profili giovani, che possano abbassare l’età media, in linea con le richieste di Oaktree.

Ecco perché, come riportato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero già visionato Juma Bah, difensore classe 2006 in prestito al Valladolid dall’Aik Freetong. Il club spagnolo sarebbe già intenzionato a riscattarlo, avendo già dimostrato di poter essere un titolare affidabile.

Alto quasi 2 metri, ricorda per stazza Bisseck e intrigherebbe molto l’Inter, che per acquistarlo in estate, però, dovrà fare molta attenzione alla concorrenza. Per Bah, infatti, ci sarebbero stati già alcuni sondaggi da parte di club spagnoli e inglesi.