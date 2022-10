Inter, Inzaghi può sorridere: i giocatori sono dalla sua parte

A fare la differenza ieri in Inter-Barcellona non sono state solo le gambe o la concentrazione. È stata soprattutto la mentalità, la voglia di farcela. Di remare, tutti uniti, nella stessa direzione, con lo stesso obbiettivo. Questa è la più grande vittoria emersa nel match contro i catalani, ancora più importante dei 3 punti: la squadra è con Inzaghi.

Non si sforna una prestazione d'applicazione difensiva totale del genere quando non si crede più nel mister. La partita dei nerazzurri è stata un segnale forte, inequivocabile. Ai tifosi, alla dirigenza, alla stampa e ad Inzaghi stesso. I calciatori si sono compattati in una delle sfide decisive per la panchina traballante dell'allenatore, cementandola con un'altra vittoria di prestigio.