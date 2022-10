Mercato – Inter e Atletico mettono nel mirino Aouar: la situazione

I nerazzurri proveranno il colpaccio a parametro zero?

Pietro Magnani

Housseum Aouar è stato per anni uno dei prospetti più interessanti e appetibili non solo del calcio francese, ma di tutta Europa. Il calciatore infatti sembrava pronto al grande salto già alcune stagioni fa, salvo poi rimanere a maturare al Lione. Il 24 enne centrocampista però sembra ormai al capolinea della propria avventura francese con, naturalmente, diversi club che monitorano attentamente la situazione. Secondo il portale d'oltralpe Foot Mercato, tra le società interessate ci sarebbe anche l'Inter.

Aouar infatti per qualche motivo, dopo un'estate in cui è stato molto vicino alla Premier League, è uscito completamente dalle rotazioni del tecnico Peter Bosz. Il centrocampista, nonostante le evidenti difficoltà del Lione, non gioca una partita dal 5 agosto ed è inevitabile che il suo addio a giugno diventi sempre più concreto, soprattutto considerando che in estate potrà svincolarsi a parametro zero.

Per il portale francese, dopo gli approcci di Siviglia e Betis, si sarebbero fatte avanti in maniera più concreta Atletico Madrid e Inter. Le due società avrebbero già intavolato dei discorsi con il talentuoso centrocampista per capire i margini di manovra per acquistarlo a parametro zero. Calcolando le difficoltà del Lione, il suo mancato impiego e che le due pretendenti giocano stabilmente la Champions League, la sua partenza sembra ormai inevitabile.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER.

Aouar sarebbe senza dubbio un innesto molto importante per il centrocampo nerazzurro. Dotato di piedi eccellenti e grande intelligenza calcistica, il francese può essere una manna per una squadra che spesso fatica a cambiare marcia negli ultimi 20 metri di campo. La sua visione di gioco ed i suoi inserimenti farebbero sicuramente comodo ai nerazzurri, soprattutto qualora dovesse accasarsi a Milano al posto di Gagliardini. A parametro zero, anche per l'età, sarebbe un colpo magistrale.