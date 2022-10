I Top & Flop di Inter-Barcellona: Dimarco uomo ovunque, Calha chirurgico

L'Inter rialza la testa nel match casalingo di Champions League contro il Barcellona, soffrendo ma strappando un 1 a 0 che può essere straordinariamente importante, non solo in ottica girone. Un successo del genere infatti può ridare morale e consapevolezza ad una squadra che era in netta difficoltà. Come di consueto ecco i Top, e stavolta nessun flop, del match contro i Blaugrana.