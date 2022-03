Inter, Inzaghi cerca soluzioni: possibile cambio di modulo in vista?

Il piano del tecnico

Il recente momento no dell' Inter , soprattutto del suo reparto offensivo, tiene in ansia Simone Inzaghi , che rischia di vedere sfumare i propri sogni di gloria proprio nel momento clou della stagione. Ecco perché il tecnico si sta scervellando per mettere a punto una soluzione, magari temporanea, ma che possa dare una scossa alla squadra. Basta un risultato, un goal, per riaccendere il meccanismo.

Secondo La Gazzette dello Sport Inzaghi starebbe addirittura pensando di mettere da parte Lautaro Martinez, in evidentissima crisi tecnica, e di cambiare modulo. L'idea sarebbe quella di un 3-5-1-1, con Dzeko unica punta e alle sue spalle Calhanoglu come seconda punta. Vidal invece prenderebbe il posto del turco a centrocampo. Un'ipotesi curiosa, specie perché risolvere un problema realizzativo riducendo le bocche da fuoco non sembra la soluzione migliore. Senza contare che spedire Lautaro in panchina genererebbe inevitabilmente dei malumori: il Toro può riprendersi solamente giocando e segnando. Detto questo, per ora si rimane nel campo delle voci e delle speculazioni: qualcosa potrebbe cambiare se la squadra fallisse anche il Derby di questa sera.