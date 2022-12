Inter, Inzaghi pensa già al Napoli: dubbi di formazione in attacco e mediana

Come si può leggere su La Gazzetta dello Sport , i dubbi principali dell'allenatore vengono dai giocatori di rientro dal Mondiale. Tra questi dovrebbero esserci quasi sicuramente Onana e Dumfries sulla fascia destra, mentre è probabile che De Vrij si accomodi in panchina.

Il grattacapo principale per Inzaghi, però, è legato a Brozovic e Lautaro Martinez. I due torneranno solo a fine anno e la loro titolarità è un rebus di non semplice soluzione. Il croato potrebbe essere comunque rimpiazzato da Calhanoglu , che ha già mostrato le sue qualità da mediano.

Diverso il caso del Toro: se starà bene è improbabile che Inzaghi rinunci a lui, ma ci sono dubbi legati anche ai festeggiamenti per la vittoria del Mondiale. In ogni caso, in alternativa è pronta la coppia Lukaku-Dzeko, che si è trovata bene in campo nell'amichevole contro la Reggina.