Inter, c’è ancora da attendere per il ritorno di Lautaro Martinez e Brozovic

L' Inter tornerà è a riposo per tre giorni e tornerà ad allenarsi il 26 dicembre. Tuttavia, anche il prossimo lunedì Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez e Brozovic , ancora in vacanza dopo l'impegno Mondiale.

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , i due calciatori torneranno a Milano tra il 29 e il 30 dicembre , molto a ridosso della gara contro il Napoli, in programma a San Siro il prossimo 4 gennaio.

Non una situazione semplicissima per Inzaghi, che avrà a disposizione i due per quattro allenamenti circa. Un periodo di tempo abbastanza ristretto che lascerà molti dubbi sulla loro effettiva condizione fisica.