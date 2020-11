Accadde Oggi – 13 novembre 1996, l’Inter travolge la Juve in Coppa Italia: al Delle Alpi finisce 0-3

Era il 13 novembre 24 anni fa, stagione ’96-’97, e l’Inter di Roy Hogdson affrontava la Juve di Marcello Lippi nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si rivelò poi una di quelle da ricordare, con i nerazzurri che sfoggiarono una prestazione da urlo al Delle Alpi imponendosi alla fine con uno 0-3 che lasciava poco spazio alle discussioni. A segno per i nerazzurri, insieme ad Ince, la spumeggiante coppia d’attacco formata da Zamorano e Djorkaeff, i due pezzi pregiati acquistati dal presidente Moratti nella sessione estiva di calciomercato appena passata. Purtroppo il resto della stagione non fu all’altezza di prestazioni come questa, con un terzo posto in campionato accompagnato da un’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e dalla cocente delusione in finale di Coppa Uefa contro lo Schalke 04. Di seguito gli highlights completi della partita:

IL TABELLINO DELLA PARTITA:

Juventus: Rampulla, Torricelli, Ferrara, Porrini, Iuliano, Lombardo (63’ Di Livio), Deschamps, Tacchinardi, Zidane (46’ Padovano), Vieri (63’ Jugovic), Del Piero. Allenatore: Lippi

Inter: Pagliuca, Angloma (46’ Bergomi), Pistone, Fresi, Galante, M. Paganin (81’ Berti), J. Zanetti, Ince, Zamorano (84’ Ganz), Djorkaeff, Winter. Allenatore: Hodgson

Reti: 33’ Zamorano, 77’ Ince, 89’ Djorjaeff

