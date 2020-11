Zoff: “L’Inter è la favorita per lo Scudetto. Conte mio pupillo? Vi spiego dove deve migliorare”

L’Inter deve invertire la rotta dei gol subiti e il 22 novembre contro il Torino tornerà alla caccia dei tre punti che mancano dalla trasferta di Genova. Del cammino dei nerazzurri in Campionato e in Champions League ha parlato Dino Zoff, ex tecnico della Nazionale italiana in cui militava anche Antonio Conte.

Queste le sue parole: “L’Inter resta la favorita per la vittoria dello Scudetto. Antonio Conte deve inserire e far rendere meglio i nuovi acquisti, ma ha una squadra già solida. Serve migliorare gli equilibri difensivi, ma secondo me saranno i nerazzurri a contendere il titolo. Sta soffrendo in Champions League, ma ha un girone molto più forte rispetto a quello delle altre italiane, Juventus compresa. Conte mio pupillo? E’ un allenatore serio e concreto che cerca di tirare il meglio dai propri giocatori”.

