La classifica che PREMIA l’Inter e DISTRUGGE la Juve

Negli ultimi anni, si sa, una delle principali virtù dell’Inter è stata quella di operare in maniera intelligente sul calciomercato, ottimizzando al massimo le poche risorse a disposizione. Gran parte del merito va al duo dirigenziale composto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, oltreché all’allenatore Simone Inzaghi, capace di valorizzare sul campo molti giocatori arrivati a parametro zero o a cifre contenute.

Una testimonianza dell’ottimo lavoro compiuto arriva da una classifica stilata da Transfermarkt per la Serie A, basata sulla differenza fra il costo della rosa (prezzo d’acquisto dei giocatori al momento) e il valore attuale.

Oltre al piazzamento che premia indiscutibilmente l’Inter (clamoroso +352 milioni e primo posto), fa scalpore – ma non troppo – quello della Juventus (ultimo posto con -52 milioni), che negli ultimi anni ha investito molto ma non è riuscita a rendere di conseguenza sul campo, sebbene i dirigenti e gli allenatori bianconeri abbiano continuato a nascondersi dietro la qualificazione in Champions League. Di seguito la classifica: