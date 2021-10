Inter-Juve, Marotta (DAZN): “Inter favorita? Allegri volpone. PIF? Nulla di concreto”

Le parole del dirigente nerazzurro

A pochi minuti dal fischio di inizio del Derby d'Italia numero 177 della storia della Serie A, Beppe Marotta , amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando il momento di Inter e Juve e le possibili chiavi tattiche della partita. Queste le sue parole: " Inter ancora favorita per lo Scudetto? Penso che Allegri sia un bravo volpone e un buon comunicatore. Sicuramente siamo i campioni d'Italia e dobbiamo onorare questo ruolo".

MERCATO - "Voglio sottolineare che i nostro lavoro sia un lavoro di team, con Ausilio , Baccin e tutte e componenti societarie. Avevamo un obiettivo che era mettere in sicurezza la società e abbiamo dovuto cedere degli asset importanti. Poi abbiamo lavorato di creatività e penso che siamo riusciti a sostituiti degnamente. Il calcio è un gioco di squadra e dobbiamo valorizzare questo concetto".

SOCIETÀ -"PIF? Non sono azionista, ma in questi giorni ho parlato col presidente che ha dato rassicurazioni sulla sua permanenza, dunque su PIF non ci sono elementi concreti. Ma sono questioni che riguardano l'azionista di maggioranza".