LIVE Inter-Juventus (1-0): spingono i bianconeri, nerazzurri in difficoltà

Squadre in campo a San Siro

Finalmente è il gran giorno: Inter e Juve, dopo le solite schermaglie psicologiche a distanza, scendono in campo a San Siro per giocarsi una grossa fetta delle rispettive stagioni. Chi vince infatti si rilancia, soprattutto dal punto di vista del morale, per lo Scudetto, chi perde invece rischia un contraccolpo psicologico e di punti troppo grosso da recuperare. Davanti a quasi 57 mila spettatori va in scena il Derby d'Italia di campionato numero 177