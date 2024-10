Si avvicina Inter-Juventus: la top 5 del cuore per gli interisti

Non solo non è una partita come le altre, ma neppure dovrebbe esserlo. La bellezza del calcio si ritrova anche in rivalità così sentite, a patto che non trascendano l’antagonismo sportivo, cosa che purtroppo in Inter-Juventus è accaduta soprattutto dal 2006 in poi. Se però ci concentriamo sul campo, la sfida tra nerazzurri e bianconeri si è spesso rivelata emozionante. Attenzione, scordatevi sfide con tantissimi gol (non sarà così neppure questa volta, ve lo assicuriamo), ma per gli appassionati dell’agonismo e della tattica questa sfida è un vero piacere.

Le squadre di Simone Inzaghi e Thiago Motta si sfideranno nella nona giornata di Serie A, domenica 27 ottobre alle 18:00. Prima di sfide di questo tipo, è divertente ripercorrere anche i precedenti e abbiamo scelto la top 5 "del cuore" per un interista, prendendo in considerazione soltanto sfide relativamente recenti. Partiamo dalla più "fresca" per poi andare a ritroso.

1) Inter-Juventus 1-0 (4 febbraio 2024): è l’ultimo incrocio fra le due squadre. L’Inter di Inzaghi ci arriva a +1 con una partita in meno, si tratta a tutti gli effetti di una sfida scudetto dopo mesi di scaramucce dialettiche con il tecnico bianconero Allegri. Il campo rende solo parzialmente merito alla Beneamata: l’1-0, peraltro su autogol di Gatti, sta strettissimo per il dominio visto in campo. Ma forse, come diceva qualcuno, “così è più bello”.

2) Inter-Juventus 4-2 d.t.s. (11 maggio 2022): vero, prima abbiamo affermato che raramente si vedono sfide con tanti gol fra queste due squadre. E infatti, nella finale di Coppa Italia 2021-22, servono i tempi supplementari. Succede di tutto all’Olimpico: avanti l’Inter con Barella, la ribaltano Vlahovic e Alex Sandro, pareggia l’Inter con Calhanoglu su rigore e ai supplementari dilaga con una doppietta di Perisic.

3) Inter-Juventus 2-1 d.t.s. (12 gennaio 2022): sei mesi prima, l’Inter aveva trionfato anche in Supercoppa e nuovamente ai supplementari, con un finale emozionantissimo. McKennie porta avanti la Juve, pareggia Lautaro, ma la parola fine viene scritta all’ultimo secondo dell’extra-time: Sanchez manda in visibilio il popolo interista, la Supercoppa è nerazzurra.

4) Inter-Juventus 2-0 (17 gennaio 2021): è una gara spartiacque nella storia recente dell’Inter e anche del calcio italiano. La Juventus dei nove scudetti consecutivi arriva a San Siro per sfidare i nerazzurri del grande ex Antonio Conte. La prova di forza della Beneamata è schiacciante: 2-0 firmato Vidal (altro ex) e Barella, passaggio di consegne riuscito e Inter campione d’Italia a fine anno.

5) Inter-Juventus 2-1 (18 settembre 2016): un’era geologica fa, sebbene siano trascorsi “solo” otto anni. È la testimonianza più efficace di quanto il calcio possa essere strano, imprevedibile e quindi affascinante. La Juventus è forse la più forte del ciclo dei nove scudetti, a fine stagione sfiorerà il Triplete, mentre l’Inter è allenata dalla meteora De Boer e arriva da un ko incredibile con l’Hapoel Beer Sheva. Risultato? 2-1 per l’Inter, con Icardi prima e Perisic poi. In rimonta, naturalmente.