Che cos’è il nuovo accordo stretto dall’Inter con l’Arabia Saudita

Nella giornata di ieri, l’Inter ha rilasciato un comunicato nel quale annunciava l’acquisizione della licenza MISA. Una novità importante, come sottolineato dal club, per l’espansione del business nerazzurro in Arabia Saudita. Di cosa si tratta di preciso?

La licenza ottenuta dall’Inter è stata accordata dal Ministero degli investimenti dell’Arabia Saudita (il MISA, appunto), che permetterà all’Inter di instaurare partnership strategiche e iniziative mirate per l’espansione del proprio brand sul territorio saudita.

L’accordo, inoltre, sarà un’occasione per l’Inter per aumentare ancora di più il proprio bacino di tifosi sul territorio. Già oggi, come sottolineato nel comunicato, i tifosi di lingua araba che seguono i profili social del club sono più di 5 milioni, rappresentando il secondo gruppo più esteso tra le varie community nerazzurre.

Infine, attraverso la promozione della cultura sportiva, portata avanti attraverso l’esperienza e il pensiero strategico del club, l’Inter si impegna a sostenere il piano di sviluppo del governo dell’Arabia Saudita.