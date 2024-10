La Rome perde il TITOLARE. Di Marzio: “Out con l’Inter”

L’Inter torna in campo domenica sera contro la Roma, ma dovrà farlo senza l’infortunato Zielinski. La gara dell’Olimpico, però, non vedrà delle defezioni solo in casa nerazzurra, perché anche i giallorossi sono alle prese con i problemi fisici di alcuni suoi giocatori.

Juric ha recuperato Dybala, ma è in apprensione in queste ore per Dovbyk, rientrato acciaccato dalla nazionale e in dubbio per la sfida con l’Inter. Di sicuro, però, l’allenatore della Roma, dovrà rinunciare a un altro titolare: Stephan El Sharaawy.

Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, l’esterno italiano non ha smaltito l’infortunio al polpaccio subito nella gara con il Monza, prima della sosta.