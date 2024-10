Svolta David, c’è l’annuncio sul futuro: scelta definitiva

Jonathan David è uno dei grandi nomi che è pronto a infiammare il calciomercato nei prossimi mesi. L’attaccante canadese, infatti, è un obiettivo non solo dell’Inter, ma anche di altri diversi club in Europa, pronti a sfruttare l’occasione per ingaggiarlo a parametro zero.

Infatti, come confermato da Matteo Moretto, non sembrano esserci più dubbi sul mancato rinnovo del suo contratto con il Lille, in scadenza a giugno 2025. L’esperto di mercato ha annunciato la decisione del giocatore, con il suo entourage pronto a trattare con diverse squadre.

In Italia, oltre ai nerazzurri, c’è anche la Juventus che ha avviato il contatto. All’estero, invece, si attendono dei movimenti dalla Premier League, mentre il Barcellona per ora osserva la situazione senza un reale approccio. I nodi centrali delle trattative, in ogni caso, saranno lo stipendio molto alto per David e le commissioni per gli agenti.