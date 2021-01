Inter-Juventus, Bastoni (Sky): “Partita preparata bene, avevamo buone sensazioni. L’assist? Giocata provata in allenamento”

È festa grande a San Siro. L’Inter di Antonio Conte schianta la Juventus per 2-0 e vola momentaneamente in testa alla classifica a pari punti con il Milan. Il primo gol è arrivato grazie ad un colpo di testa dell’ex della partita, Arturo Vidal. Il raddoppio, nel secondo tempo, grazie ad un bel gol di Barella su lancio millimetrico di Bastoni.

Proprio il difensore nerazzurro ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport Ecco le sue parole: “Oggi abbiamo avuto belle sensazioni, l’abbiamo preparata bene e ci tenevamo ad arrivare preparati. Anche gli anni scorsi ci siamo arrivati vicini alla Juve, ma non l’abbiamo mai battuta. Oggi porta involata? Siamo contenti, con altre squadre magari siamo più aggressivi, oggi eravamo concentrati ed è andata bene. I centrocampisti oggi ci hanno dato una bella mano, nell’1 vs 1 possiamo spesso far fatica, ma stando più compatti possiamo fare tutti bene”.

Sull’assist – “Era una cosa provata in allenamento, finalmente stasera ce l’abbiamo fatta. La giocata la facciamo spesso e oggi ha funzionato”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi