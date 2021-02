Inter-Juventus, i convocati di Pirlo: out Dybala e Ramsey. Tre big in più rispetto alla sfida di campionato

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro contro l’Inter. Rispetto alla gara di campionato, ci sono De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro mentre è confermata l’assenza di Ramsey. Out anche Dybala.

I convocati di Pirlo:

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta

CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters

ATTACCANTI: Morata, Ronaldo

