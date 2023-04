Inter-Lazio, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi cambia in tutti i reparti

L’Inter affronta la Lazio, in una sfida decisiva per le sorti del proprio campionato. A San Siro, va in scena la 32a giornata di Serie A, che mette di fronte due squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Inzaghi non può fallire, ma cambia alcuni elementi rispetto alla formazione tipo: chance per Lukaku in attacco, ma niente Lu-La: al posto di Lautaro Martinez giocherà Correa. Cambi anche a centrocampo e in difesa, con i ritorni di Brozovic e D’Ambrosio.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Lazio: