Le probabili formazioni di Inter-Lazio: Lautaro più di Sanchez. Chance per Gagliardini?

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Inter di Antonio Conte è chiamata a concentrare tutte le forze in campionato. La squadra nerazzurra, domani sera, ospita a San Siro la Lazio di Simone Inzaghi nel posticipo della 22esima giornata di Serie A.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Vidal sta molto meglio: il centrocampista cileno ieri è tornato a fare lavoro sul campo, ma differenziato. Oggi è in programma un provino decisivo per capire se potrà essere convocato per la Lazio. Chi al fianco di Barella e Brozovic? Al momento in pole sembrerebbe esserci Gagliardini.

In difesa pochi dubbi, con il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti a capitan Handanovic. Hakimi e Young sulle fasce, in avanti Lautaro è in vantaggio su Sanchez per una maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

