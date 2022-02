Inter-Liverpool, le probabili formazioni: più Lautaro che Sanchez

Le probabili scelte dei due tecnici

Tutto pronto per la grande notte, quella della sfida tra Inter e Liverpool. Mancano ormai poche ore alla partita di andata degli ottavi di Champions League e, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha ormai le idee chiare su chi mandare nella mischia per affrontare i Reds.

De Vrij sembra aver convinto il tecnico, che non lo metterà in panchina nonostante gli errori a ripetizione commessi nell'ultimo mese. Bastoni poi ha pienamente recuperato dalla distorsione alla caviglia e partirà titolare. Confermato Dumfries a destra e Vidal titolare al posto dello squalificato Barella. In avanti, accanto all'intoccabile Dzeko, al momento nettamente in vantaggio Lautaro, con Sanchez pronto alla staffetta. Queste le probabili formazioni delle due squadre: