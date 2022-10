Inter, Lukaku “vede” la Salernitana: rientro alle porte

L 'Inter dovrà stringere i denti ancora per un po', ma il digiuno da Lukaku sembra ormai, finalmente, avviato verso la fine, L'attaccante belga, che è stato trattato con tutta la cura del caso, è tornato a lavorare con il pallone e presto tornerà a dare il suo apporto in campo.

Stando all'inviato Sky Matteo Barzaghi, le speranze di vedere Lukaku con la Salernitana, almeno in panchina, starebbero salendo. Inzaghi infatti, nonostante l'insistenza del giocatore, non lo ha portato in trasferta a Barcellona proprio per aumentare le possibilità di ritrovarlo in campionato. Improbabile che venga rischiato subito ma, gara permettendo, dovrebbe riassaggiare il prato di San Siro e l'amore dei tifosi nerazzurri.