Barcellona-Inter, clima sempre più caldo: niente colori nerazzurri fuori dal settore ospiti

Una scelta che non fa altro che rinfocolare le polemiche e scaldare ulteriormente l'ambiente in vista della partita di questa sera tra Barcellona ed Inter . Un clima già rovente dopo le polemiche, alimentate a dismisura dai media catalani e dalla società blaugrana, per l'arbitraggio dell'andata. Ora ad aggiungere benzina sul fuoco ci si mette un comunicato del club, che vieterà la presenza dei colori nerazzurri fuori dal settore ospiti.

In sostanza il Barcellona vieterà a chiunque vesta i colori dell'Inter di guardare la partita nei settori assegnati ai tifosi catalani. Una scelta che sicuramente potrà sembrare "una ripicca" verso il club italiano ma che, in realtà, potrebbe nascondere una decisione sensata. Come sottolineato da Tuttosport infatti, è possibile che la scelta sia semplicemente figlia di quanto successo nella semifinale di Europa League dello scorso anno contro l'Eintracht Francoforte. In quell'occasione, il Camp Nou fu letteralmente invaso dai tifosi tedeschi, che occuparono gran parte dell'impianto a discapito dei fan locali.