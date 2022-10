Barcellona-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Nessuno stravolgimento in vista

L' Inter questa sera giocherà a Barcellona cercando l'impresa che potrebbe garantire il passaggio anticipato agli ottavi di Champions League. I nerazzurri, dopo la vittoria nella partita di andata, proveranno a ripetersi, consapevoli che ad attenderli ci sarà una bolgia dantesca. Inzaghi , che anche ieri in conferenza non ha escluso la possibilità di giocare con un sola punta, dovrebbe, secondo La Gazzetta dello Spor t, attenersi al suo modulo canonico.

In porta giocherà l'ormai titolare Onana, con a proteggerlo Skriniar, de Vrij e Bastoni, gli eroi della partita di andata. A centrocampo a destra confermato l'ottimo Dumfries visto a Sassuolo, con al centro Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, e a sinistra Dimarco. In avanti spazio agli unici due attaccanti disponibili, Lautaro e Dzeko. Gli unici ballottaggi riguardano Darmian, al momento nettamente sfavorito rispetto a Dumfries, e Gagliardini. Il centrocampista potrebbe giocare qualora Inzaghi decidesse all'ultimo di giocare con solo Lautaro in attacco, avanzando alle sue spalle Mkhitaryan. Queste le probabili formazioni del match.