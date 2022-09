Inter, Lukaku non verrà forzato per Udine: rientro dopo la sosta

L' Inter di Inzaghi sembra aver rialzato parzialmente la testa dopo un momento no piuttosto evidente. Le recenti sconfitte, non a caso arrivate con l'assenza di Lukaku , sembrano ormai acqua passata. Seppur non entusiasmando infatti, l'Inter sembra aver ritrovato un certo equilibrio. Anche nella difficile trasferta di Udine però il belga non ci sarà.

I nerazzurri infatti hanno deciso di non forzare i tempi di recupero del belga, che ancora deve trovare la condizione ottimale. Il rischio infatti è quello di perderlo per ancora più tempo, qualora dovesse incappare in una ricaduta. Ecco perché lo staff medico avrebbe deciso di fare le cose con calma: meglio aspettare una settimana in più che rischiare di non averlo per un altro mese. Perciò, come confermato dallo stesso Inzaghi, Lukaku continuerà a lavorare in maniera mirata per ritrovare la condizione, sfruttando anche la sosta per le nazionali.