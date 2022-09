Inter, nella testa di Inzaghi prende forma un nuovo tandem d’attacco?

I due infatti, nonostante la stazza, sono due giocatori profondamente diversi, come si è visto lo scorso anno col cambio di volto dell'Inter di Inzaghi rispetto a quella di Conte. Dzeko, più tecnico e di manovra, potrebbe essere il partner perfetto per il belga. Potrebbe scalare verso il centrocampo, agendo quasi da trequartista, aprendo spazi poi per i tagli in profondità di Big Rom. Dzeko ha mostrato più di una volta di essere anche un grande assist man, valore aggiunto che potrebbe convincere Inzaghi a tentare la nuova coppia.