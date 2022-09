L’Inter e il salvagente Lukaku: può essere lui l’uomo della svolta

Big Rom può prendere i nerazzurri sulle spalle

Pietro Magnani

In mezzo alla tempesta che infuria in casa Inter dopo la quarta sconfitta in 9 partite, filtra un tenue, ma forse decisivo, raggio di sole. Oggi infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku dovrebbe tornare a lavorare sul campo. In settimana poi, se tutto procederà al meglio, tornerà a lavorare con la squadra e sarà disponibile per la ripresa dopo la sosta.

Il belga è mancato moltissimo all'Inter e a Lautaro, che senza di lui si è inceppato. Lukaku infatti, anche quando non segna, sposta gli equilibri e gli avversari, creando spazi invitanti per i compagni. L'incognita per Big Rom sarà la condizione fisica, che già prima dell'infortunio non era al massimo. Tuttavia poter contare su di lui, anche qualora non fosse al top, può essere la scintilla che serviva alla squadra per compattarsi.

Nonostante l'addio della passata stagione infatti, il belga è uomo squadra ed un leader nato. Con Lukaku nuovamente saldo al timone, l'Inter potrebbe finalmente uscire dalla tempesta. Può essere, ancora una volta, lui l'uomo della provvidenza?

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER.

Senza dubbio Lukaku non risolverà tutti i problemi dell'Inter da solo. I nerazzurri soffrono parecchio in difesa, non solo in attacco. Tuttavia la sua presenza aumenta enormemente la pericolosità della squadra, cambiandone volto. Con Lukaku la transizione da difesa e attacco è molto più rapida e così facendo i nerazzurri potrebbero anche concedersi di rifiatare in alcune fasi di gioco, senza però perdere pericolosità. Non dimentichiamo poi, che anche con Conte l'attaccante a inizio stagione accusò un infortunio muscolare che lo tenne lontano dal campo per circa un mese. Al rientro però Lukaku diventò una forza della natura incontenibile, trascinando l'Inter a suon di goal. La speranza, ovviamente, è che la storia si ripeta.