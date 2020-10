Inter-Milan, Biasin a Conte: “Devi incidere di più. Basta sprecare tempo”

Mastica amaro Fabrizio Biasin al fischio finale di Inter-Milan, derby vinto 1-2 dai rossoneri grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Il noto tifoso nerazzurro manda un messaggio chiaro e diretto ad Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “Questa Inter è stata costruita a immagine e somiglianza di Conte, Conte deve incidere di più. Magari osando qualcosa in chiave tattica, soprattutto quando è necessario. C’è tutto il tempo del mondo per rimediare, basta non sprecarne più”.

Il tweet:

