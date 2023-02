Calhanoglu-Ibra, scintille da derby. Il retroscena: “Ecco cosa fece Zlatan per lui”

Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic si sono punzecchiati a distanza più di una volta negli ultimi mesi. Tutto è cominciato dopo l'addio a parametro zero del turco dal Milan , "aggravato" dalla scelta della sua futura squadra, l' Inter . Gazzetta.it , infatti, racconta come Ibra sia rimasto molto deluso dalla decisione dell'ormai ex compagno di squadra. Non solo lo svedese ritiene di aver avuto un ruolo fondamentale nella crescita di Calhanoglu ("Colpa mia se adesso spari certe richieste al Milan , perché ti ho fatto diventare grande", diceva scherzando a Milanello), ma pare aver addirittura avuto un ruolo attivo nelle trattative, poi fallite, per il suo rinnovo, spendendosi in prima persona per convincerlo ad accettare la proposta di Maldini e Massara .

Da quel momento, i reciproci attacchi: prima nell'autobiografia Adrenalina di Ibrahimovic, poi durante i festeggiamenti per lo Scudetto vinto il 22 maggio 2022. Provocazioni a cui in seguito ha risposto lo stesso Calhanoglu, prima ricordando ad Ibra di "non essere più un ragazzo, ma un uomo di 40 anni" durante un'intervista ad una TV turca, e poi nel postpartita dello 0-3 rifilato al Milan in Supercoppa, parlando di "karma che ritorna". Stasera un nuovo appuntamento: uno sarà in campo e l'altro no, ma l'occasione per provocarsi a vicenda potrebbe non mancare nemmeno stavolta.