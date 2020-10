Inter-Milan, la classifica dei marcatori nel derby: comanda un ex rossonero, Milito e Ibra in top 10

Aspettando con curiosità il derby di questo pomeriggio, ecco che Passione Inter ha scelto di tornare indietro nel tempo per stilare la classifica dei calciatori più prolifici nelle tante sfide in cui Inter e Milan si sono ritrovate l’una contro l’altra. A comandare il lungo elenco è Andriy Shevchenko, vera bestia nera della Beneamata, che contro i nerazzurri ha sempre mostrato un feeling particolare.

In seconda posizione un mostro sacro come Giuseppe Meazza, che con entrambe le maglie ha realizzato tredici reti a cavallo fra il 1927 e il 1947, mentre completano il podio il rossonero Gunnar Nordhal e il nerazzurro Istvan Nyers. In graduatoria anche l’idolo dei tifosi dell’Inter Diego Milito, mentre l’unico calciatore ancora in attività è Zlatan Ibrahimovic, sesto a quota sette.

Ecco la classifica completa:

1) ANDRIY SHEVCHENKO (Milan): 14 gol

2) GIUSEPPE MEAZZA (Inter/Milan): 13 gol 3) GUNNAR NORDAHL (Milan) – ISTVAN NYERS (Inter): 11 gol